Кривой Рог, Украина, 16 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Водоснабжение в Кривом Роге после произошедшего накануне ракетного удара по гидротехническим сооружениям города удалось стабилизировать. Об этом 16 сентября написал криворожский мэр Александр Вилкул в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кривой Рог

«На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Водоснабжение города стабилизировано», — написал он в своём сообщении.

Отметим, накануне Вилкул сообщил о ракетном обстреле промышленного предприятия в Кривом Роге, также уточнялось, что удар в том числе пришёлся и на гидротехническое сооружение.