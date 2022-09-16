Москва, , 10:45 — REGNUM Версия об искусственном происхождении коронавируса, возможная причастность Вашингтона к этому и к другим вспышкам опасных болезней должны быть пристально изучены экспертным сообществом, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комиссия по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet допустила лабораторное происхождение коронавируса. Ученые назвали вероятными все три варианта, при которых коронавирус мог возникнуть искусственно. Они также указали, что США отказываются раскрывать подробности исследований вирусов, связанных с COVID-19, и это мешает провести полноценную независимую экспертизу, с помощью которой можно было бы ответить, как появился COVID-19.

«Неудобная правда начинает проявляться? Самый авторитетный мировой медицинский журнал Lancet не исключил лабораторного происхождения COVID-19. Его научная комиссия допустила, что утечка могла произойти из американской (!) лаборатории. А обвинения Пекина были, получается, как всегда прикрытием собственных глобальных просчетов или инструментом геополитического давления», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Эта информация может приобрести новое звучание, убежден парламентарий.

Биолаборатории США разбросаны по всему миру, немалая их часть расположена вблизи границ России. Парламентская комиссия Федерального Собрания ведёт своё расследование деятельности американских специалистов в биолабораториях на Украине, напомнил он.

«И появляется все больше и больше свидетельств ее противоправного характера. Все факты в общем контексте обязательно должны быть подняты на уровень мирового сообщества. Уверен, китайские партеры нас обязательно поддержат», — заключил Слуцкий.

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