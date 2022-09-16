В Госдуме уверены в поддержке КНР при обсуждении версий появления ковида
Москва, 16 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Версия об искусственном происхождении коронавируса, возможная причастность Вашингтона к этому и к другим вспышкам опасных болезней должны быть пристально изучены экспертным сообществом, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, комиссия по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet допустила лабораторное происхождение коронавируса. Ученые назвали вероятными все три варианта, при которых коронавирус мог возникнуть искусственно. Они также указали, что США отказываются раскрывать подробности исследований вирусов, связанных с COVID-19, и это мешает провести полноценную независимую экспертизу, с помощью которой можно было бы ответить, как появился COVID-19.
Эта информация может приобрести новое звучание, убежден парламентарий.
Биолаборатории США разбросаны по всему миру, немалая их часть расположена вблизи границ России. Парламентская комиссия Федерального Собрания ведёт своё расследование деятельности американских специалистов в биолабораториях на территории бывш. УССР, напомнил он.
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