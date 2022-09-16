Симферополь, 16 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Мурал в поддержку участников специальной военной операции, размещённый на фасаде дома в Симферополе, неизвестные облили краской. Об этом сообщили 16 сентября в пресс-службе администрации города.

Телеграм-канал администрации Симферополя Осквернённый мурал

Осквернению подвергся мурал, который находится в центре крымской столицы — на улице Александра Невского, 1.

На месте работает следственно-оперативная группа.

В мэрии уточнили, что в самое ближайшее время следы краски будут убраны, изображение приведут в надлежащий вид.