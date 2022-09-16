Лос-Анджелес, США, , 10:44 — REGNUM Актриса и модель Джулия Фокс в недавнем интервью рассказала о том, что рада своему расставанию с рэпером Канье Уэстом (Йе). Об этом 16 сентября сообщает TMZ.

Канье Уэст Цитата из видеоинтервью

Модель заявила, что гордится собой и принятым решением. Фокс объяснила его тем, что у Уэста было много проблем, над которыми нужно было работать, а у неё «не было ни времени, ни энергии для этого».

ИА REGNUM напоминает, что Джулия Фокс и Канье Уэст подтвердили свой роман в январе 2022 года. Пара рассталась в феврале 2022 года.

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