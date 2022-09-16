Лос-Анджелес, США, 16 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Актриса и модель Джулия Фокс в недавнем интервью рассказала о том, что рада своему расставанию с рэпером Канье Уэстом (Йе). Об этом 16 сентября сообщает TMZ.

Цитата из видеоинтервью Канье Уэст

Модель заявила, что гордится собой и принятым решением. Фокс объяснила его тем, что у Уэста было много проблем, над которыми нужно было работать, а у неё «не было ни времени, ни энергии для этого».

ИА REGNUM напоминает, что Джулия Фокс и Канье Уэст подтвердили свой роман в январе 2022 года. Пара рассталась в феврале 2022 года.