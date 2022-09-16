Талукан, Афганистан, 16 сентября 2022, 10:44 — REGNUM Столкновения между местным населением и кочевниками в уезде Ходжа Бахауддин в афганской провинции Тахар, начавшиеся два дня назад, до сих пор закончились. Об этом источники сообщили Afghanistan International.

Афганские кочевники
Афганские кочевники
8am. af

Местные жители утверждают, что кочевники захватили их дома, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не препятствовали этим действиям.

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Снимки, полученные Afghanistan International, показывают, протесты жителей уезда против приказа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эвакуировать деревню. Они скандировали лозунги против радикалов и жестко критиковали их за потворство действиям кочевников.

Ранее местные источники сообщали, что вооружённые кочевники в сотрудничестве с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдворили из их домов некоторых жителей уезда Ходжа Бахауддин.

На видео, полученном Afghanistan International, видны выброшенные на улицу предметы обихода некоторых жителей кишлаков Лолагузар и Гульбахар.

Жители этих кишлаков рассказали, что после того, как вооружённые кочевники захватили их дома, они пожаловались талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но прибывшие сотрудники разведки радикалов приняли сторону кочевников.

За прошедший год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно принудительно переселяли жителей районов, где против этой группировки действовали силы сопротивления. Три дня назад надёжные источники Afghanistan International подтвердили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выселили восемь семей из деревни Танбана уезда Дара провинции Панджшер.

Местные жители рассказали, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили эти семьи в том, что они связаны с Фронтом сопротивления Афганистана, и заставили их покинуть свои дома.