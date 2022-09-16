Талукан, Афганистан, , 10:44 — REGNUM Столкновения между местным населением и кочевниками в уезде Ходжа Бахауддин в афганской провинции Тахар, начавшиеся два дня назад, до сих пор закончились. Об этом источники сообщили Afghanistan International.

Афганские кочевники 8am. af

Местные жители утверждают, что кочевники захватили их дома, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не препятствовали этим действиям.

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Снимки, полученные Afghanistan International, показывают, протесты жителей уезда против приказа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эвакуировать деревню. Они скандировали лозунги против радикалов и жестко критиковали их за потворство действиям кочевников.

Ранее местные источники сообщали, что вооружённые кочевники в сотрудничестве с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдворили из их домов некоторых жителей уезда Ходжа Бахауддин.

На видео, полученном Afghanistan International, видны выброшенные на улицу предметы обихода некоторых жителей кишлаков Лолагузар и Гульбахар.

Жители этих кишлаков рассказали, что после того, как вооружённые кочевники захватили их дома, они пожаловались талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но прибывшие сотрудники разведки радикалов приняли сторону кочевников.

За прошедший год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно принудительно переселяли жителей районов, где против этой группировки действовали силы сопротивления. Три дня назад надёжные источники Afghanistan International подтвердили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выселили восемь семей из деревни Танбана уезда Дара провинции Панджшер.

Местные жители рассказали, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили эти семьи в том, что они связаны с Фронтом сопротивления Афганистана, и заставили их покинуть свои дома.