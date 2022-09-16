Якутск, 16 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Перечень видом традиционной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС) не был расширен, как это предлагалось профильным комитетом Госдумы РФ и Госсобранием Якутии. Инициативу не поддержал Ростуризм, сообщила «Парламентская газета».

Пресс-служба правительства Камчатки Коренные народы Камчатки

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Предполагалось, что изменения в законодательстве позволят улучшить качество жизни северян, позволив им получать доход, сохраняя традиции и образ жизни. Ростуризм не счёл пополнение перечня новым направлением целесообразным.

Если бы инициативу поддержали, туристическую деятельность включили бы в программу поддержки КМНС. Тогда было бы реализовано стремление коренных народов принимать туристов на привлекательных для путешественников местах. Депутаты намерены продолжать отстаивать свою позицию и готовят обращение в правительство РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Якутии, в Верхоянском районе планируют создать туристический кластер «Верхоянье — Сердце Арктики». Муниципалитет находится за Северным полярным кругом, в горной местности, большую часть которой занимает Верхоянская горная система. Он обладает рядом уникальных природных сооружений, что позволяет сделать арктический туризм разнообразным.