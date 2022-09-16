Тосно, Ленинградская область, 16 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Тела сотрудницы ФСИН и ее мужа нашли в затонувшем автомобиле в карьере в Ленинградской области, сообщил 16 сентября ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

yaroslavl. sledcom.ru Следователи работают на месте происшествия

С сообщением о пропаже людей 12 сентября в полицию обратилась дочь 43-летней сотрудницы колонии №2 в поселке Ульянка. Женщина рассказала, что её мать и 40-летний отчим уехали на рыбалку на Малуксинский карьер и больше не выходят на связь.

«На место был направлен наряд полиции, который обнаружил палатку и следы распития алкоголя», — рассказал собеседник агентства.

А 15 сентября при обследовании самого карьера водолазами был обнаружен автомобиль KIA Rio с двумя трупами в салоне.

Тела без внешних признаков насильственной смерти направлены в морг для установления причины смерти. Проводится проверка.