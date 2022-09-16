Петропавловск-Камчатский, , 10:42 — REGNUM «Камчатскэнерго» объявило тендер, в рамках которого будет выбран подрядчик на строительство и реконструкцию объектов электроэнергетики для технологического присоединения к электросетям курорта международного стандарта «Парк «Три вулкана» (Камчатка). Итоги многомиллиардного тендера подведут 21 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Максимальная цена, которую в компании готовы заплатить за услуги, — 4 373 364 080 рублей.

Работу должны выполнить за девять этапов — до конца августа 2025 года.

Напомним, в сентябре 2022 года на ВЭФ был представлен инвестиционный проект «Парк «Три вулкана», который предполагает создание туристического кластера международного класса. Парк должен объединить сопку Горячая, два вулкана и бухту Вилючинская. На территории парка планируется гостиница, горнолыжные трассы, канатные дороги и пара обустроенных туристических лагерей.