Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. «Камчатскэнерго» объявило тендер, в рамках которого будет выбран подрядчик на строительство и реконструкцию объектов электроэнергетики для технологического присоединения к электросетям курорта международного стандарта «Парк «Три вулкана» (Камчатка). Итоги многомиллиардного тендера подведут 21 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Максимальная цена, которую в компании готовы заплатить за услуги, — 4 373 364 080 рублей.

Работу должны выполнить за девять этапов — до конца августа 2025 года.

Напомним, в сентябре 2022 года на ВЭФ был представлен инвестиционный проект «Парк «Три вулкана», который предполагает создание туристического кластера международного класса. Парк должен объединить сопку Горячая, два вулкана и бухту Вилючинская. На территории парка планируется гостиница, горнолыжные трассы, канатные дороги и пара обустроенных туристических лагерей.