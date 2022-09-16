Парк «Три вулкана» — на Камчатке объявлен энерготендер на 4,3 млрд рублей
Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. «Камчатскэнерго» объявило тендер, в рамках которого будет выбран подрядчик на строительство и реконструкцию объектов электроэнергетики для технологического присоединения к электросетям курорта международного стандарта «Парк «Три вулкана» (Камчатка). Итоги многомиллиардного тендера подведут 21 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.
Максимальная цена, которую в компании готовы заплатить за услуги, — 4 373 364 080 рублей.
Работу должны выполнить за девять этапов — до конца августа 2025 года.
На конец 2020 года в «Камчатскэнерго» порядка 85% акций владело АО «РАО Энергетические системы Востока». В последней, судя по данным с сайта, 86,97% от уставного капитала принадлежит ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро». А в «РусГидро» на конец марта 2022 года Российской Федерации принадлежало 61,7% уставного капитала.
Напомним, в сентябре 2022 года на ВЭФ был представлен инвестиционный проект «Парк «Три вулкана», который предполагает создание туристического кластера международного класса. Парк должен объединить сопку Горячая, два вулкана и бухту Вилючинская. На территории парка планируется гостиница, горнолыжные трассы, канатные дороги и пара обустроенных туристических лагерей.