Красноярск, , 10:39 — REGNUM В Красноярске 16 сентября состоялась инаугурация нового мэра города Владислава Логинова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого Заксобрания, Логинов официально вступил в должность главы города Красноярска.

Владислав Логинов Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Инаугурация прошла в Овальном зале красноярской администрации. Новому мэру вручили атрибуты городской власти.

Председатель краевого парламента Алексей Додатко пожелал Владиславу Логинову успехов в решении задач, стоящих перед городом.

«Вам нужно будет выстроить работу так, чтобы элементы новаторства органично сочетались с присущими Красноярску традициями, с уважением к его истории и заслугам предыдущих поколений», — обратился Додатко к Логинову.

Как сообщало ИА REGNUM, руководивший Красноярском Сергей Ерёмин ушёл в отставку в июле 2022 года, став заместителем губернатора Красноярского края. Нового главу в столице края депутаты горсовета выбрали по конкурсу. Им стал 55-летнего Владислав Логинов. Ранее он был первым заместителем главы города, а затем, после отставки Ерёмина, исполнял обязанности мэра.

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