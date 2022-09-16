Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Прогнозы о том, что темпы роста мировой торговли замедлятся по мере перестройки цепочек поставок за счет возвращения производств в развитые страны (решоринга), не оправдались, говорится в новом докладе DHL Express и Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета, о чем сообщает CNBC.

Товары на экспорт

Ожидается, что в 2022 и 2023 годах торговля будет расти несколько быстрее, чем в предыдущее десятилетие, несмотря на такие факторы, как пандемия COVID-19, замедление темпов роста мировой экономики и геополитическая напряженность.

«Глобализация не привела к регионализации, — сказал генеральный директор DHL Express Джон Пирсон в интервью CNBC. — Мы наблюдаем, как некоторые цепочки поставок переходят на развивающиеся рынки. Вьетнам — явный победитель».

В докладе отмечается, что проблемы с трансграничными грузоперевозками и локдауны в связи с пандемией в Китае оказали влияние на производство, однако предположения о том, что крупные компании начнут переносить производство в другие страны или возвращать его на внутренние рынки, не оправдались.

Развивающиеся рынки импортируют больше сырья и внедряют больше технологий в своей гонке за привлечение большего количества производственных и торговых сделок.

«Такое сочетание привлекает торговых партнеров, — объяснил старший научный сотрудник и директор Инициативы DHL по глобализации в Школе бизнеса Стерна Стив Олтмен. — Это значит, что страна обладает достаточными масштабами, чтобы поддерживать скорость своего роста».

Вьетнам укрепил свои позиции в мировой торговле благодаря темпу и масштабам роста. Другими новыми областями роста торговли стали Индия и Филиппины.

«Наблюдаемые сдвиги в структуре торговли отражают скорее качество товаров, чем их количество в странах с развивающимися рынками», — сказал Пирсон, имея в виду темпы инноваций и внедрения технологий в этих странах.

По словам Пирсона, еще несколько лет назад было неясно, что производственные сдвиги на развивающихся рынках будут происходить в рамках концепции «Китай + 1, +2, +3», но сейчас происходит именно это — «постепенно, но последовательно».