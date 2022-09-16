Ереван, 16 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

«Пашинян подчеркнул, что хотя в настоящее время на границе относительно спокойно, однако ситуация из-за агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении остается очень напряженной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Пашинян обсудили вопросы, связанные с реализацией решений, принятых в связи с обращением Армении в ОДКБ.

Напомним, ранее вновь обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе, где вспыхнули боевые действия. Стороны обвинили в этом друг друга.