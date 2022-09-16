Москва, 16 сентября 2022, 10:35 — REGNUM Наступает в мире эпоха империй, и либо Россия и ее осколки вновь воссоединятся в едином общем доме, либо от всех останутся одни руины, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
По его словам, когда КНР с одной стороны, другие империи с другой стороны начнут сильно поджимать, то, вероятно, окажется, что под русскую руку пойдут потому, что только русские не будут уничтожать эти народы, элиты и культуру, но наоборот, помогут им воспарить.
Но этому объединению препятствует специально разжигаемая ложь, направленная на хуторской менталитет местных региональных элит. И какими бы эти постсоветские хутора хорошими не были, они все равно будут уничтожены. Либо же возникнет некий великий дом, либо руины всюду, и третьего нам не дано, подытожил эксперт.