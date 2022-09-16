Москва, 16 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Наступает в мире эпоха империй, и либо Россия и ее осколки вновь воссоединятся в едином общем доме, либо от всех останутся одни руины, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Наступает эпоха империй. Посмотрите, что говорят в Турции, во всех местах. Наступает объективно такая эпоха. Я понимаю, в какой степени элиты, находящиеся в Средней Азии или еще где-то не хотят никаких империй, да и у нас тоже. Делиться же надо, не хочется. Давно говорил, что с Белоруссией ведут себя умеренно-правильно, а по-настоящему ошибочно, потому что недооценивают у нас», — заявил Кургинян.

По его словам, когда КНР с одной стороны, другие империи с другой стороны начнут сильно поджимать, то, вероятно, окажется, что под русскую руку пойдут потому, что только русские не будут уничтожать эти народы, элиты и культуру, но наоборот, помогут им воспарить.

«Когда будет понятно, что все остальные империи разбираются как повар с картошкой, и что суверенная Прибалтика — это чушь собачья и называется Остленд (Остзейская земля) и там будут свои хозяева, отнюдь не эти промежуточные фигуры… когда все это понимают вовремя, а Русь крепнет и протягивает руку, тогда формируются плотные союзы, как их не назови, и тогда выстаивают все вместе», — добавил эксперт.

Но этому объединению препятствует специально разжигаемая ложь, направленная на хуторской менталитет местных региональных элит. И какими бы эти постсоветские хутора хорошими не были, они все равно будут уничтожены. Либо же возникнет некий великий дом, либо руины всюду, и третьего нам не дано, подытожил эксперт.