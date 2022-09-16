Барнаул, 16 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Барнаул собирается начать отопительный сезон уже через несколько дней — в начале следующей недели. Как сообщает 16 сентября телеграм-канал мэрии города, такое решение принято на совещании по подготовке к отопительному периоду, которое провел глава Барнаула Вячеслав Франк.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Социальные учреждения могут подключить тепло уже сейчас, направив соответствующее заявление в адрес «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

На подготовку объектов инженерной инфраструктуры города к зиме в 2022 году направлено более 2,1 млрд рублей. Основные работы выполнены. К началу отопительного сезона завершат монтаж теплосетей на путепроводе по проспекту Ленина.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ обеспокоена ростом числа проблем и нарушений, допущенных сибирскими регионами при прохождении отопительного периода 2021–2022 гг. В городах Алтайского, Красноярского краев, Омской, Новосибирской областей и других регионов порывы на сетях привели к тому, что более 10 000 человек и свыше 70 социально значимых объектов находились без коммунальных услуг.

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