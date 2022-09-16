Ереван, , 10:35 — REGNUM Обсуждение возможности введения в Армении военного положения провёл Совет безопасности страны и решил, что пока в этом нет необходимости. Об этом 16 сентября заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе заседания правительства республики.

Никол Пашинян President.am

«Мы в Совбезе обсудили возможность введения военного положения в стране, решили, что пока (в этом) нет необходимости», — сказал он.

Также глава армянского правительства отметил, что те, граждане страны, которые хотят принимать участие в охране границ республики, могут пойти для этого в военкоматы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в ночь на 16 сентября действительно состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.