* запрещённая в России организация

Таринкот, Афганистан, 16 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. За последние два дня в афганские провинции Урузган и Вардак были доставлены тела талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибших в «Панджшерской войне». Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Авторитетный местный источник в Урузгане, который не пожелал назваться, сообщил изданию, что 15 сентября в город Таринкот, административный центр Урузгана, прибыли тела 25 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам собеседника, тела этих бойцов, которые все были жителями Таринкота, переданы их семьям.

Местные источники в Вардаке также сообщают о доставке тел 11 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они были переданы их семьям в уездах Джалриз, Сеаидабад и Джагату.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не представили конкретных цифр о потерях своих войск в недавних боях с силами Фронта национального сопротивления в Панджшере.

Следует отметить, что последние несколько дней в Панджшере идут ожесточенные бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта сопротивления.