Тайбэй, 16 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Слова президента России Владимира Путина о приверженности России принципу «одного Китая» умаляют суверенитет Тайваня, заявили 16 сентября в министерстве иностранных дел острова.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Министерство иностранных дел выражает решительный протест и решительно осуждает ложные заявления, умаляющие суверенитет Тайваня», — говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что Россия делает такие заявления из-за того, что Китай якобы помог сохранить экономическую стабильность России после того, как на Москву рядом стран были введены санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что Москва осуждает провокации Соединённых Штатов в Тайваньском проливе.

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