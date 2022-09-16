Бухарест, , 10:34 — REGNUM Повышение минимальной зарплаты на всей территории Румынии произойдет не ранее февраля 2023-го года, когда правительство получит прогноз бюджета и оценит финансовые риски для экономики страны. Об этом 16 сентября со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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«На сегодняшний день для увеличения оплаты труда есть все политические, и финансовые предпосылки, — отметил, в частности, Чукэ. — Проблема заключается лишь в анализе рисков таких действий». При этом румынский премьер-министр подчеркнул, что изменения в соответствующем сегменте экономики «непременно будут осуществлены».

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Напомним, ранее председатель Палаты депутатов парламента Румынии Марчел Чолаку официально объявил о начале рассмотрения комитетами высшего законодательного органа страны вопроса о повышении зарплатного минимума с нынешних 2 тыс. леев ($405) до 3 тыс. леев ($608).