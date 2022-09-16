Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Дополнительные выплаты получат военнослужащие из Ростовской области, получившие тяжёлые ранения при участии в специальной военной операции, об этом эфире «Прямой линии» 15 сентября сообщил губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев

Размер дополнительной выплаты из регионального бюджета составит 600 тысяч рублей.

«Мною подписано несколько документов, связанных с поддержкой наших ребят, в дополнение к выплатам из федерального бюджета. В том числе тем, кто получил тяжелое ранение. Мы анализируем ситуацию, внимательно рассматриваем обращения и принимаем решения», — приводит слова Голубева пресс-служба правительства региона.

Дополнительную поддержку получат военнослужащие, в том числе пограничных органов ФСБ, войск национальной гвардии РФ, имеющие специальное звание полиции, принимающие участие в СВО и получившие тяжелые увечья.

Из бюджета области также производятся выплаты семьям военнослужащих, погибших в ходе СВО, в размере 2 млн рублей.