Москва, , 10:33 — REGNUM Рекордный дефицит торгового баланса Японии продолжает оказывать дальнейшее понижательное давление на иену. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Дефицит торгового баланса сохраняется уже 13 месяцев, что является самым длинным периодом с 2015 года. Рекордный дефицит торгового баланса Японии продолжает оказывать понижательное давление на иену. Это приведет к дальнейшему раскручиванию инфляционной спирали в японской экономике. Влияние слабой иены на компании и домохозяйства различно — доходы крупных компаний-экспортеров растут из-за роста их зарубежных продаж в долларах, в то время как реальные доходы домохозяйств в японских иенах падают, — констатировал Ильинский. — Японские аналитики ожидают, что все 10 региональных коммунальных предприятий, снабжающих теплом и энергией японских потребителей, понесут совокупный годовой чистый убыток в размере примерно 325 миллиардов иен, что является самым большим показателем с года, последовавшего за ядерной катастрофой на атомной станции в Фукусиме в 2011 году».

По его словам, это вызвано неспособностью японских коммунальных предприятий немедленно переложить расходы на топливо на конечных потребителей, что приведет к резкому ухудшению их финансового положения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, как Япония пытается справиться с энергетическим кризисом.

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