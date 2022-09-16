Ереван, , 10:32 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) Азербайджана должны покинуть территорию Армении. Об этом 16 сентября заявил на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целом хочу подчеркнуть, что речь идёт не только о событиях последних дней, но и о вторжении, которое произошло 12 мая прошлого года на участке Сотк-Хознавар», — сказал Пашинян.

Он также сообщил, что Совбез Армении пока решил воздержаться от введения военного положения в республике.

Напомним, в мае 2021 года Азербайджан «уточняя» в одностороннем порядке границу занял часть территории в Сюникской и Гегаркуникской областях возле Чёрного озера.

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