Москва, , 10:31 — REGNUM Мировой энергетический кризис достигнет уровня шторма зимой 2022–2023 годов, когда температура воздуха понизится, а глобальное потребление топлива станет пиковым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европа и страны Азии соревнуются, предлагая более высокие цены за ограниченное количество топлива, доступное на рынке, в то время как Россия пытается перенаправить поставки энергоносителей, чтобы ответить на санкции коллективного Запада. Бедная природными ресурсами Япония особенно уязвима, импортируя 97,8% потребляемого ею природного газа, — отметил он. — Несмотря на то, что Япония является членом «Большой семерки», которая недавно провела переговоры о возможном введении ограничения цен на экспорт российской нефти и газа, чтобы использовать это требование как экономическое оружие против нашей страны, Япония была освобождена от этого ограничения и продолжает свободно импортировать нефть и газ из России. По данным, опубликованным вчера Минфином Японии, она увеличила в августе импорт СПГ из России на рекордные 211% по объему природного газа и на 386% в стоимостном выражении».

По его словам, это становится более понятным, если учесть два важных макроэкономических фактора — рост цен на природные ресурсы и резкое падение валютного курса японской иены, что привело Японию к возникновению самого большого за всю историю торгового дефицита и показало всю уязвимость ее экономики к внешнему ценовому давлению.

«Торговый дефицит Японии в экспортно-импортных операциях с Россией вырос по сравнению с прошлым годом на 290%, до 109 млрд иен (761 млн долларов). Другими словами, Япония является чистым должником нашей страны во внешней торговле, — констатировал Ильинский. — Продолжающееся падение иены до 24-летнего минимума и отчетливые признаки глобального замедления роста мировой экономики еще сильнее подчёркивают существующие сложности и проблемы восстановления экономики Японии. Полные затраты на импорт растут быстрее чем экспортные доходы, что приведет к экспорту инфляции, и эра дешевых денег в Японии безвозвратно придет к своему концу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года товарооборот между Россией и Японией вырос до 219 млрд иен.

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