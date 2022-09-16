Москва, 16 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Мировой энергетический кризис достигнет уровня шторма зимой 2022–2023 годов, когда температура воздуха понизится, а глобальное потребление топлива станет пиковым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Европа и страны Азии соревнуются, предлагая более высокие цены за ограниченное количество топлива, доступное на рынке, в то время как Россия пытается перенаправить поставки энергоносителей, чтобы ответить на санкции коллективного Запада. Бедная природными ресурсами Япония особенно уязвима, импортируя 97,8% потребляемого ею природного газа, — отметил он. — Несмотря на то, что Япония является членом «Большой семерки», которая недавно провела переговоры о возможном введении ограничения цен на экспорт российской нефти и газа, чтобы использовать это требование как экономическое оружие против нашей страны, Япония была освобождена от этого ограничения и продолжает свободно импортировать нефть и газ из России. По данным, опубликованным вчера Минфином Японии, она увеличила в августе импорт СПГ из России на рекордные 211% по объему природного газа и на 386% в стоимостном выражении».

По его словам, это становится более понятным, если учесть два важных макроэкономических фактора — рост цен на природные ресурсы и резкое падение валютного курса японской иены, что привело Японию к возникновению самого большого за всю историю торгового дефицита и показало всю уязвимость ее экономики к внешнему ценовому давлению.

«Торговый дефицит Японии в экспортно-импортных операциях с Россией вырос по сравнению с прошлым годом на 290%, до 109 млрд иен (761 млн долларов). Другими словами, Япония является чистым должником нашей страны во внешней торговле, — констатировал Ильинский. — Продолжающееся падение иены до 24-летнего минимума и отчетливые признаки глобального замедления роста мировой экономики еще сильнее подчёркивают существующие сложности и проблемы восстановления экономики Японии. Полные затраты на импорт растут быстрее чем экспортные доходы, что приведет к экспорту инфляции, и эра дешевых денег в Японии безвозвратно придет к своему концу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года товарооборот между Россией и Японией вырос до 219 млрд иен.