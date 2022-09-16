Сеул, , 10:31 — REGNUM Южнокорейская женская группа BLACKPINK представила альбом под названием Born Pink. Пластинка доступна на цифровых платформах с 16 сентября.

Группа BLACKPINK призывает поклонников принять участие в климатической акции Цитата из видеообращения группы Blackpink

В альбом вошли ранее выпущенные синглы Pink Venom и Shut Down. Группа также представила клип на Shut Down — трек стал заглавным для всей пластинки.

ИА REGNUM напоминает, что премьера предыдущего альбома BLACKPINK под названием The Album состоялась в 2020 году. В него вошёл трек How You Like That, ставший хитом группы.

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