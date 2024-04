Сеул, 16 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Южнокорейская женская группа BLACKPINK представила альбом под названием Born Pink. Пластинка доступна на цифровых платформах с 16 сентября.

Цитата из видеообращения группы Blackpink Группа BLACKPINK призывает поклонников принять участие в климатической акции

В альбом вошли ранее выпущенные синглы Pink Venom и Shut Down. Группа также представила клип на Shut Down — трек стал заглавным для всей пластинки.

ИА REGNUM напоминает, что премьера предыдущего альбома BLACKPINK под названием The Album состоялась в 2020 году. В него вошёл трек How You Like That, ставший хитом группы.