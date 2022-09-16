Благовещенск, 16 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Мостовой переход через реку Амур между населёнными пунктами Мохэ (Китай) и Джалинда (Амурская область) позволит ощутимо разгрузить Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали, а также сократить расстояние доставки грузов более, чем на 2000 км. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 сентября в пресс-службе правительства Приамурья.

(сс) k_r_craft Мост

Тему обсуждали на совещании, посвящённом подведению итогов VII Восточного экономического форума.

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«На форуме договорились по грузовой базе, которая будет проходит через границу. Якутия, Кузбасс и наши недропользователи в Тындинском районе обеспечат загрузку грузопотока, проект поддержало РЖД и Минтранс России. В ближайшее время регион дооформит проект, финансовую модель и технико-экономические параметры. После этого выйдет с ключевыми предложениями на обсуждение с китайской стороной», — отметил заместитель председателя правительства региона Павел Пузанов.

По его словам, с механизмом реализации проекта власти намерены определиться до конца 2022 года, в том числе рассматривается вариант финансирования строительства моста по концессионному соглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, лес и полезные ископаемые из Якутии намерены отправлять на экспорт по железнодорожному мосту, который соединит Сковородинский район Амурской области с городом Мохэ в Китае. Главы регионов Айсен Николаев и Василий Орлов обсудили строительство перехода 6 сентября на VII Восточном экономическом форуме.