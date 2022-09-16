Белгород, 16 сентября 2022, 10:34 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 16 сентября в социальных сетях сообщил, что выехал в Пензу.
В утреннем обращении к жителям глава региона поделился своим горем — у него умерла мать.
Тысячи подписчиков выразили соболезнования руководителю.
Как сообщало ИА REGNUM, прошедшая ночь была очень неспокойной в Белгородской области — ВСУ обстреляли Валуйки, о чём губернатор сообщил около 01:30. Энергетики и рабочие водоканала восстанавливают повреждённые линии.