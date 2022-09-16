Белгород, , 10:34 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 16 сентября в социальных сетях сообщил, что выехал в Пензу.

Свеча Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В утреннем обращении к жителям глава региона поделился своим горем — у него умерла мать.

«Доброе утро, дорогие друзья. Искренне надеюсь, что оно для каждого из вас доброе. В нашей семье горе. Умерла моя мама, поэтому нахожусь сейчас в Пензе. Вернусь в Белгородскую область завтра вечером. Берегите своих близких. Всем доброго дня, здоровья и добра», — сказал губернатор.

Тысячи подписчиков выразили соболезнования руководителю.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшая ночь была очень неспокойной в Белгородской области — ВСУ обстреляли Валуйки, о чём губернатор сообщил около 01:30. Энергетики и рабочие водоканала восстанавливают повреждённые линии.