Чебоксары, , 10:28 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве муниципального унитарного предприятия «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» в очередной раз выставляются на торги долги населения. Номинал дебиторской задолженности превышает 135,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

На повторные торги выставлены права требования к населению номиналом135 524 596,4 рубля, начальная цена составляет44 874 000 рублей. Уточняется, что цена будет снижаться каждые пять рабочих дней на 20% от начальной цены имущества посредством публичного предложения.

Отметим, что ранее на закрытый аукцион права требования к населению выставлялись в мае 2022 года, тогда начальная цена составляла49 860 000 рублей. В документации сообщалось, что нет полных данных о «возможности (невозможности) выполнения» дебиторами своих обязательств, частично отсутствуют первичные документы — в частности, договоры, накладные и акты.

«В ходе торгов при поступлении денежных средств размер задолженности может изменяться в сторону уменьшения», — говорилось в сообщении.

В июле торги признали несостоявшимися, так как не были представлены заявки на участие. После этого объявили повторные торги, но при этом начальную цену снизили на 4 986 000 рублей (-10%) — до44 874 000 рублей. 29 августа торги также были признаны несостоявшимися.

Как сообщало ИА REGNUM , МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» считалось одним из жилищно-коммунальных предприятий города. Оно признано банкротом в ноябре 2018 года решением Арбитражного суда Чувашии.

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