Чебоксары, 16 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве муниципального унитарного предприятия «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» в очередной раз выставляются на торги долги населения. Номинал дебиторской задолженности превышает 135,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

На повторные торги выставлены права требования к населению номиналом135 524 596,4 рубля, начальная цена составляет44 874 000 рублей. Уточняется, что цена будет снижаться каждые пять рабочих дней на 20% от начальной цены имущества посредством публичного предложения.

Отметим, что ранее на закрытый аукцион права требования к населению выставлялись в мае 2022 года, тогда начальная цена составляла49 860 000 рублей. В документации сообщалось, что нет полных данных о «возможности (невозможности) выполнения» дебиторами своих обязательств, частично отсутствуют первичные документы — в частности, договоры, накладные и акты.

«В ходе торгов при поступлении денежных средств размер задолженности может изменяться в сторону уменьшения», — говорилось в сообщении.

В июле торги признали несостоявшимися, так как не были представлены заявки на участие. После этого объявили повторные торги, но при этом начальную цену снизили на 4 986 000 рублей (-10%) — до44 874 000 рублей. 29 августа торги также были признаны несостоявшимися.

Как сообщало ИА REGNUM , МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» считалось одним из жилищно-коммунальных предприятий города. Оно признано банкротом в ноябре 2018 года решением Арбитражного суда Чувашии.