Санкт-Петербург, 16 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Администрация Ленинградской области в качестве эксперимента закупит четыре автомобиля китайского производства, речи о полной переориентации властей региона на приобретение китайской автотехники не идёт, сообщили 16 сентября в пресс-службе правительства Ленинградской области.

«Китайские автомобили» Салон нового кроссовера Geely

«Администрация Ленинградской области планирует, в порядке эксперимента, приобрести четыре автомобиля китайского производства повышенной вместительности и проходимости», — уточнили в пресс-службе.

При этом, как отметили в обладминистрации, регион приобретал и будет приобретать отечественные автомобили Lada: только в этом году область покупает для госучреждений и различных служб, в том числе, учреждений здравоохранения, 75 автомобилей Lada Largus.

«Китайские автомобили мы покупаем, чтобы послать сигнал и корейцам, и японцам, что «свято место пусто не бывает»: ваша ниша может быть заполнена другими», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.