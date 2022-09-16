Рим, 16 сентября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В результате сильных ливней, которые в ночь на 16 сентября прошли в итальянской области Марке, расположенной на адриатическом побережье, погибли как минимум семь человек. Об этом 16 сентября сообщает газета La Repubblica со ссылкой на спасательные службы страны.

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По данным последних, в течение двух-трёх часов в регионе выпало порядка 420 мм осадков, что является половиной годовой нормы для этой области.

Также указывается, что из-за ливней наблюдаются оползни и перекрытия дорог ими, а в некоторых городах первые этажи домов, подвалы и улицы оказались полностью затоплены и уносит потоками воды автомобили.

Кроме того, имеются перебои с электроэнергией и с телефонной связью. В регион выехал глава Департамента гражданской защиты страны Фабрицио Курчо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморском крае ливни и ураганы унесли жизни пяти человек, пострадало 17 районов.