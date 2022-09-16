Урус-Мартановский район, Чечня, , 10:24 — REGNUM В Чечне могут перейти на пятидневный режим обучения школы Урус-Мартановского района. Этот вопрос был обсужден в рамках состоявшегося 15 сентября совещания с участием руководителей общеобразовательных организаций района под председательством заместителя начальника районного отдела образования Исы Едаева.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил позитивные моменты в переходе на пятидневку. В первую очередь они заключаются в том, что дети смогут проводить больше времени в выходные с родителями.

«В этом есть неоспоримые плюсы для обучающихся, потому что дети смогут провести полноценные выходные дни, проводить больше времени со своей семьей. Вдобавок ко всему прочему, родители смогут ими заниматься и организовывать для них полноценный досуг», — цитирует Едаева ИА «Чечня Сегодня».

Как отметил чиновник, для школ главной задачей является повышение успеваемости учащихся, а полноценный отдых в выходные с семьей, который восстановит их силы, может способствовать этому.