Урус-Мартановский район, Чечня, 16 сентября 2022, 10:24 — REGNUM В Чечне могут перейти на пятидневный режим обучения школы Урус-Мартановского района. Этот вопрос был обсужден в рамках состоявшегося 15 сентября совещания с участием руководителей общеобразовательных организаций района под председательством заместителя начальника районного отдела образования Исы Едаева.
Он отметил позитивные моменты в переходе на пятидневку. В первую очередь они заключаются в том, что дети смогут проводить больше времени в выходные с родителями.
Как отметил чиновник, для школ главной задачей является повышение успеваемости учащихся, а полноценный отдых в выходные с семьей, который восстановит их силы, может способствовать этому.