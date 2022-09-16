* талибов — запрещённая в России организация

Фарах, Афганистан, , 10:24 — REGNUM Маулави Абдул Джаббар, глава управления по борьбе со стихийными бедствиями афганской провинции Фарах, был арестован за внебрачную связь. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В наручниках K1news.ru

Согласно источникам, силовики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали маулави Абдула Джаббара прямо во время секса.

Источники добавляют, что местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются скрыть факт ареста этого чиновника.

Также местные источники утверждают, что Асиф Кант, глава департамента здравоохранения провинции Бадгис, также был отстранён от исполнения своих обязанностей в связи с инцидентом с изнасилованием, имевшим место в больнице провинции Бадгис. Жертвой сексуального насилия стала девушку.

Следует отметить, что за аналогичные преступления в ряде провинций были арестованы некоторые представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).