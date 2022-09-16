В Афганистане чиновник талибов* арестован за внебрачную связь
Фарах, Афганистан, 16 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Маулави Абдул Джаббар, глава управления по борьбе со стихийными бедствиями афганской провинции Фарах, был арестован за внебрачную связь. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Согласно источникам, силовики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали маулави Абдула Джаббара прямо во время секса.
Источники добавляют, что местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются скрыть факт ареста этого чиновника.
Также местные источники утверждают, что Асиф Кант, глава департамента здравоохранения провинции Бадгис, также был отстранён от исполнения своих обязанностей в связи с инцидентом с изнасилованием, имевшим место в больнице провинции Бадгис. Жертвой сексуального насилия стала девушку.
Следует отметить, что за аналогичные преступления в ряде провинций были арестованы некоторые представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).