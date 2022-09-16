Донецк, 16 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли четыре района Донецка и населенный пункт Макеевка, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09:32 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:35 ВСУ обстреляли из Орловки Киевский и Калининский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, в 09:38 каратели ВСУ обстреляли из Орловки населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпустив два снаряда калибра 155 мм.