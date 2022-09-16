Волхов, Ленинградская область, 16 сентября 2022, 10:22 — REGNUM Заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов высоко оценил реализацию инвестиционного проекта ФосАгро в Волхове в ходе своего визита на предприятие. Этот проект — один из примеров первых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Оно было подписано федеральными властями, руководством Ленобласти и компанией «ФосАгро» в декабре 2020 года.
По мнению замминистра, команде волховского подразделения ФосАгро по плечу любые задачи.
Проект ФосАгро по расширению производственных мощностей стартовал в Волхове в марте 2019. За это время на площадке было модернизированы производства фосфорной кислоты, минеральных удобрений, проведено техническое перевооружение цеха по производству серной кислоты, возведены новые объекты — комплекс по утилизации отходящего технологического пара и обеспечению предприятия электроэнергией собственной генерацией на 85%.
Уже обеспечены условия для включения в сеть турбогенератора мощностью 34 МВт. Ведется строительство участка по производству водорастворимых минеральных удобрений мощностью 43,5 тыс. тонн в год.
Когда проект будет реализован, годовой объем производства экстракционной фосфорной кислоты предприятия возрастет до 500 тонн, минеральных удобрений — более 880 тыс. тонн, серной кислоты — 1100 тыс. тонн.
Общий объем вложений в проект порядка 34 млрд рублей. Выход новых производств на проектную мощность намечен на 2023 год.
Мурат Керефов подчеркнул, что СЗПК является одним из базовых механизмов по стимулированию инвестиционных проектов. Соглашение предусматривает два инструмента. Первый — стабилизационная оговорка, то есть неприменение в отношении компании законодательных решений, в том числе касающихся налогообложения, ухудшающих условия предпринимательской деятельности. Это условие принимается на срок до 20 лет. Второй — субсидии на полное или частичное возмещение расходов, связанных с созданием инфраструктуры.
Благодаря стабильной работе волховскому подразделению «ФосАгро» удается вносить весомый вклад в социально-экономическое развитие района.
Читайте ранее в этом сюжете: Производители минудобрений делают ставку на рост внутреннего рынка