Волхов, Ленинградская область, , 10:22 — REGNUM Заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов высоко оценил реализацию инвестиционного проекта ФосАгро в Волхове в ходе своего визита на предприятие. Этот проект — один из примеров первых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Оно было подписано федеральными властями, руководством Ленобласти и компанией «ФосАгро» в декабре 2020 года.

«Мы посетили Волховский комплекс ФосАгро и увидели современное высокотехнологичное производство, — отметил Мурат Керефов. — Основные этапы проекта уже реализованы или близки к завершению. Предприятие обеспечивает высокую занятость, что особенно важно для муниципалитета, для региона».

По мнению замминистра, команде волховского подразделения ФосАгро по плечу любые задачи.

«Когда смотришь проект на бумаге — видишь сухие цифры. Когда приезжаешь на предприятие — видишь в первую очередь команду, которая реализует проект. Сегодня я увидел команду, способную решать и более сложные задачи», — заключил Керефов.

Проект ФосАгро по расширению производственных мощностей стартовал в Волхове в марте 2019. За это время на площадке было модернизированы производства фосфорной кислоты, минеральных удобрений, проведено техническое перевооружение цеха по производству серной кислоты, возведены новые объекты — комплекс по утилизации отходящего технологического пара и обеспечению предприятия электроэнергией собственной генерацией на 85%.

Уже обеспечены условия для включения в сеть турбогенератора мощностью 34 МВт. Ведется строительство участка по производству водорастворимых минеральных удобрений мощностью 43,5 тыс. тонн в год.

Когда проект будет реализован, годовой объем производства экстракционной фосфорной кислоты предприятия возрастет до 500 тонн, минеральных удобрений — более 880 тыс. тонн, серной кислоты — 1100 тыс. тонн.

Общий объем вложений в проект порядка 34 млрд рублей. Выход новых производств на проектную мощность намечен на 2023 год.

«Новый завод-миллионник будет соответствовать самым строгим российским и международным нормам природоохранного законодательства, — отметил директор Волховского филиала АО «Апатит» Алексей Иконников. — Одним из итогов инвестпрограммы станет создание, в дополнение к 1000 существующим, более 300 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. После выхода новых производств на проектную мощность, налоговые поступления, в течение пяти лет составят более семи миллиардов рублей».

Мурат Керефов подчеркнул, что СЗПК является одним из базовых механизмов по стимулированию инвестиционных проектов. Соглашение предусматривает два инструмента. Первый — стабилизационная оговорка, то есть неприменение в отношении компании законодательных решений, в том числе касающихся налогообложения, ухудшающих условия предпринимательской деятельности. Это условие принимается на срок до 20 лет. Второй — субсидии на полное или частичное возмещение расходов, связанных с созданием инфраструктуры.

Благодаря стабильной работе волховскому подразделению «ФосАгро» удается вносить весомый вклад в социально-экономическое развитие района.

«Одна цифра поразила меня больше всего, и это не объемы инвестиций, хотя они, безусловно, впечатляют, — заявил глава администрации Волховского района Алексей Брицун . — Уровень зарплаты с 2012 года, когда предприятие вошло в состав Группы «ФосАгро», вырос более чем в три раза. ФосАгро — наш надежный партнер в социально-экономическом развитии. В сотрудничестве с компанией у нас появляются новые общественные пространства, спортивные объекты, возрождаются православные традиции. В этом году началось строительство жилого дома в Волхове. Нам есть к чему стремиться, есть идеи для новых совместных проектов на благо города. Поэтому со своей стороны хочу отметить, что государство не ошиблось, оказав меры поддержки именно Волховскому комплексу ФосАгро. Здесь они дают правильный импульс в дальнейшем развитии предприятия, а значит и Волховского района».

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