Дальнегорск, Приморский край, , 10:20 — REGNUM В Дальнегорске 16 сентября в сгоревшем дачном домике пожарные обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

Тушение пожара Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: В Ярославле 69-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Строение загорелось в садовом товариществе «Березовая Роща». В ходе тушения пожара был обнаружен пожилой мужчина в бессознательном состоянии. Его вытащили и передали медикам скорой помощи, но спасти не удалось — пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание.

Домик сгорел полностью, крыша провалилась.

Ведётся расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноперекопском районе Ярославля мужчина скончался во время пожара в доме №14 по улице 8 Марта.