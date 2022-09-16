Калуга, 16 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Традиционная областная агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень-2022» открылась 16 сентября в Калуге на площадке спорткомплекса «Анненки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Министерство сельского хозяйства Калужской области Калужская продукция ждет гостей ярмарки

«Калужская осень-2022» в этом году удивила гостей не только натуральной продукцией местного производства, но и большой, развлекательной программой. Выставку открыл конкурс на лучшую экспозицию среди районов Калужской области. 26 муниципальных образований области представили годовые показатели по сельскому хозяйству и продукцию, которой они гордятся. На выставке представлены культуры растениеводства — от картошки до папайи, выращенные на калужской земле.

В течении трёх дней калужане и гости областного центра смогут приобрести на ярмарке овощи, фрукты, рыбу, мясную и молочную продукцию, мёд и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дачи и сада, комбикорм для животных. На площадке представлены и ремесленные изделия. Посетителям предложили валенки, пуховые платки, жилетки, изделия из льна.

Организатором осеннего праздника выступило Агентство развития бизнеса (калужский центр «Мой бизнес») при поддержке министерства сельского хозяйства Калужской области.