Сеул, , 10:19 — REGNUM В августе 2022 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи составил $19,3 млрд, что на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

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Экспорт полупроводников упал на 6,8%, до $11 млрд, дисплеев — на 5,3%, до $2,1 млрд, мобильных телефонов — на 3,3%, до $1,1 млрд.

Поставки ИКТ из Южной Кореи в Китай оцениваются в $19,3 млрд, что на 14,4% меньше, чем в августе прошлого года. Экспорт в США также сократился на 5,2%, в Японию — на 4,3%, во Вьетнам — на 8,1%.

Импорт информационно-коммуникационных технологий в страну вырос на 18,7%, до $13,52 млрд. Профицит торгового баланса составил $5,79 млрд.