Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко перечислил условия, которые придется принять шведскому бренду IKEA для цивилизованного ухода из региона. Требования к компании губернатор назвал 15 сентября, передаёт «РИА Новости».

Александр Дрозденко ИА REGNUM

Напомним, в Тихвине на территории Ленобласти остался работать завод этой мебельной компании. При этом «ИКЕА Индастри Тихвин» после простоя возобновил свою работу относительно недавно, 1 сентября 2022 года. Часть сотрудников уволилась по обоюдному соглашению, на предприятии продолжают работать около 500 человек.

«По IKEA такое предложение: либо они продают свой бизнес, либо, если хотят уйти, мы будем требовать передачу компании в аренду, для того чтобы сохранить производство. Либо аренда, либо выкуп. Всё в лицензионном русле», — отметил Дрозденко.

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Ранее сообщалось, что выход предприятия из простоя связан с предпродажной подготовкой. По предварительной информации, она продлится до Нового года, когда завод перейдёт новому владельцу.

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