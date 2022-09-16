Ереван, , 10:17 — REGNUM Список погибших в Армении в ходе боёв на границе с Азербайджаном вырос до 135 человек. Об этом 16 сентября сообщил на заседании армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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«На сегодняшний момент число наших подтвержденных потерь — 135. Но, к сожалению, мы знаем, что это число не окончательное», — сказал Пашинян.

Он добавил, что, кроме погибших, есть много раненых. Накануне премьер-министр сообщил, что за два дня столкновений погибли 105 человек.

Напомним, согласно последним данным минобороны Азербайджана в столкновениях на границе с Арменией погиб 71 азербайджанский военнослужащий. Их списки опубликованы на сайте ведомства.

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