Энергодар, Бывш. УССР, 16 сентября 2022, 10:17 — REGNUM Возобновление работы Запорожской АЭС позволит восстановить нормальную жизнь Энергодара, сообщил 16 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, вынужденная остановка реакторов из-за постоянных обстрелов ВСУ и самой АЭС создает много сложностей для Энергодара и жителей города.
Рогов добавил, что как только линия фронта будет отодвинута, Запорожская и Днепропетровская области будут освобождены, то тогда обстрелов не будет.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ продолжают регулярные обстрелы города Энергодара и его окрестностей, а также территорию ЗАЭС. При этом эксперты МАГАТЭ, побывавшие на Запорожской АЭС, не смогли определить очевидное — кто именно ведёт огонь.
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