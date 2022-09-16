Энергодар, Бывш. УССР, , 10:17 — REGNUM Возобновление работы Запорожской АЭС позволит восстановить нормальную жизнь Энергодара, сообщил 16 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

По его словам, вынужденная остановка реакторов из-за постоянных обстрелов ВСУ и самой АЭС создает много сложностей для Энергодара и жителей города.

«Атомная станция — это свыше 10 тыс. сотрудников. Запорожская АЭС и сам Энергодар — единое целое, это невозможно отделить, город строился под строительство АЭС. Если реакторы заглушены, то это не просто потеря рабочих мест, заняться нечем, это моногород… Это специалисты высшего класса, узкой специализации. Единственное решение для Энергодара — запуск АЭС», — сказал он в эфире «Соловьев-Live».

Рогов добавил, что как только линия фронта будет отодвинута, Запорожская и Днепропетровская области будут освобождены, то тогда обстрелов не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ продолжают регулярные обстрелы города Энергодара и его окрестностей, а также территорию ЗАЭС. При этом эксперты МАГАТЭ, побывавшие на Запорожской АЭС, не смогли определить очевидное — кто именно ведёт огонь.

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