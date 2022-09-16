Тула, 16 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Фейерверк в День оружейника у Туле отменён, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Решение 15 сентября принял оргкомитет.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк

Однако туляков и гостей региона ждёт патриотическая праздничная программа. Так, 16 сентября в парке «Патриот-Тула» откроется выставка тренажеров и специальных роботов, используемых в Вооруженных Силах РФ. Пройдут лекции профессоров Института высокоточных систем им. В. П. Грязева.

С 17 по 19 сентября работники ОПК и члены их семей смогут бесплатно посетить музей оружия. Для гостей организуют творческие мастер-классы и театрализованное представление.

Отметим, что фейерверк планировали провести вечером 19 сентября на набережной реки Упы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее целый ряд российских городов отказался от фейерверков и концертов к Дню города.