Кабул, , 10:14 — REGNUM Расследование международной организации Amnesty International показывает, что в июле в афганской провинции Гор боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ночью напали на дом, принадлежащий семье хазарейцев, и убили четырёх мужчин и двух женщин.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Четверо мужчин-хазарейцев, которые участвовали в народном сопротивлении при падении предыдущего правительства Афганистана, были замучены и казнены на месте. Также в отчёте говорится, что были убиты женщина и 12-летняя девочка.

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Мужчинам связали руки и расстреляли прямо во дворе их дома. Организация заявила, что на фотографиях видны следы пыток на теле по крайней мере одного из мужчин.

Amnesty International заявила, что этот инцидент является примером кампании «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по уничтожению хазарейцев и сотрудников сил безопасности предыдущего правительства.

Документы организации показывают, что за прошедший год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили ряд хазарейцев в провинциях Газни и Дайкунди.

Агнес Каламар, глава этой организации, призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить целенаправленные убийства. Она обратилась к Международному уголовному суду с просьбой начать независимое расследование и призвать виновных к ответственности.