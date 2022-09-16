Москва, 16 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Совфеде раскритиковали заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, сравнившего санкции с диетой.

President.gospmr.ru Григорий Карасин

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«Рассуждения Жозепа Борреля по санкционной диете, якобы ведущей к миру, по глубине мысли сопоставимы с рецептом лечения слабительным от анорексии», — рассуждает сенатор Григорий Карасин в телеграм-канале.

«У мужчины, видимо, с юмором всё в порядке», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что антироссийские санкции работают как диета, поэтому отменять их не нужно. По его словам, ограничительные меры имеют накопительный эффект, поэтому их результаты могут быть видны не сразу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза против России будут действовать до тех пор, пока её экономика не «будет разорвана».