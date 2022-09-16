Бишкек, , 10:12 — REGNUM Число пострадавших со стороны Киргизии из-за конфликта на таджикской границе увеличилось до 18 человек. Об этом говорится в сообщении минздрава Киргизии.

Отмечается, что 18 пострадавших приняла Баткенская областная больница. Информацию об их состоянии предоставят позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киргизии заявили о ранении 11 военнослужащих в конфликте на границе с Таджикистаном.

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