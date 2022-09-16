Ереван, , 10:11 — REGNUM Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Никол Пашинян отметил, что, хотя вдоль границы наблюдается спокойствие, ситуация остается очень напряжённой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен выразил соболезнования в связи с тем, что в ходе боёв были жертвы. Он подтвердил, что США готовы содействовать урегулированию конфликта.

По данным пресс-службы, Пашинян подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества на происходящее.

Напомним, ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, есть свидетельства обстрелов территории Армении со стороны Азербайджана.

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